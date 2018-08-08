Руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что бояться нитратов совершенно не нужно. Также следует отказаться от покупок нитрат-тестеры, потому что они не работают.

"Овощи - это неотъемлемая часть здорового питания. Бояться нитратов и поэтому снижать количество овощей в рационе - совершенно не нужно", - пишет Супрун в Facebook.

Она сообщила, что нитраты - это далеко не всегда яд. Они содержатся не только в арбузах, но и во многих овощах и фруктах, воде и даже в нашем организме.

"У большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Однако, если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред", - уточняет Супрун.

Она развеяла распространено мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов.

"На самом деле, со своими 60 мг на килограмм они далеко не рекордсмены. Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. В среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек", - пишет и.о. министра здравоохранения.

Днем ранее Супрун рассказала, от чего на самом деле умирают 80% украинцев.