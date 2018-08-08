Нитраты не страшны: Супрун разрушила очередной миф [ Редактировать ]
Руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что бояться нитратов совершенно не нужно. Также следует отказаться от покупок нитрат-тестеры, потому что они не работают.
"Овощи - это неотъемлемая часть здорового питания. Бояться нитратов и поэтому снижать количество овощей в рационе - совершенно не нужно", - пишет Супрун в Facebook.
Она сообщила, что нитраты - это далеко не всегда яд. Они содержатся не только в арбузах, но и во многих овощах и фруктах, воде и даже в нашем организме.
"У большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Однако, если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред", - уточняет Супрун.
Она развеяла распространено мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов.
"На самом деле, со своими 60 мг на килограмм они далеко не рекордсмены. Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. В среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек", - пишет и.о. министра здравоохранения.
Днем ранее Супрун рассказала, от чего на самом деле умирают 80% украинцев.
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