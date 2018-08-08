На фоне скачков курса гривны и определенного уровня инфляции многие украинцы обеспокоены обесцениванием своих сбережений.

Заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинський поделился, как выгоднее вложить накопленное, передает УНН.

"Сейчас есть несколько форм, в которых можно держать сбережения. Наиболее классический - это депозит. Депозитам украинцы отдают наибольшее предпочтение. Объем депозитов в банковской системе на 1 августа составил 458 млрд грн. Более 50% хранится именно в гривне, соответственно, чуть меньше - в иностранной валюте", - сообщил Лепушинський.

При этом, по его словам, удачной альтернативой депозиту является покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов, также - или в гривне, или в валюте.

Кроме того, физические лица могут получить электронную лицензию НБУ и инвестировать средства за рубеж: либо в определенную пенсионную схему, или на свой счет, или инвестировать в недвижимость.

"Гривневые ОВГЗ сегодня достаточно привлекательны. Ведь ставки по облигациям значительно выше, чем по депозитам. Кроме того, доходы от хранения средств на депозитах облагаются налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%), в то время как доходы от инвестирования в ОВГЗ - только военным сбором", - обратил внимание Лепушинський.

Как пояснил специалист, разница в доходности ощутима. Например, по 3-месячному депозиту ставка в банке будет 14%. Минус налог - будет примерно 11,3%. По ОВГЗ ставка 18%.

Ранее Минэкономразвития дало неутешительный прогноз касательно инфляции.