В НБУ рассказали, как украинцам спасти свои сбережения [ Редактировать ]
На фоне скачков курса гривны и определенного уровня инфляции многие украинцы обеспокоены обесцениванием своих сбережений.
Заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинський поделился, как выгоднее вложить накопленное, передает УНН.
"Сейчас есть несколько форм, в которых можно держать сбережения. Наиболее классический - это депозит. Депозитам украинцы отдают наибольшее предпочтение. Объем депозитов в банковской системе на 1 августа составил 458 млрд грн. Более 50% хранится именно в гривне, соответственно, чуть меньше - в иностранной валюте", - сообщил Лепушинський.
При этом, по его словам, удачной альтернативой депозиту является покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов, также - или в гривне, или в валюте.
Кроме того, физические лица могут получить электронную лицензию НБУ и инвестировать средства за рубеж: либо в определенную пенсионную схему, или на свой счет, или инвестировать в недвижимость.
"Гривневые ОВГЗ сегодня достаточно привлекательны. Ведь ставки по облигациям значительно выше, чем по депозитам. Кроме того, доходы от хранения средств на депозитах облагаются налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%), в то время как доходы от инвестирования в ОВГЗ - только военным сбором", - обратил внимание Лепушинський.
Как пояснил специалист, разница в доходности ощутима. Например, по 3-месячному депозиту ставка в банке будет 14%. Минус налог - будет примерно 11,3%. По ОВГЗ ставка 18%.
Ранее Минэкономразвития дало неутешительный прогноз касательно инфляции.
по теме
НБУ "засекретил" курс гривны на межбанке
Нацбанк Украины больше не будет публиковать оперативное состояние межбанковского валютного рынка
Падение гривны может ускориться из-за заробитчан - НБУ
НБУ предупреждает, что из-за трудовой миграции может ускориться рост цен в Украине
Обвал гривны: НБУ опустил нацвалюту ниже психологической отметки
Национальный банк Украины на 3 августа снова понизил курс гривны
Падение гривны: НБУ продал $100 млн в надежде удержать курс
НБУ продал на межбанке 100 миллионов долларов, полностью не удовлетворив при этом спрос на валюту
Курс валют: НБУ объяснил обвал гривны
Национальный банк Украины официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны