В Беларуси задержали троих журналистов и главного редактора портала Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации государственного информационного агентства "БелТА". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что задержанных увезли в здание Следственного комитета, где они они ожидают допроса.

У задержанных изъяли всю технику.

Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимость в Беларуси. По данным SimilarWeb, в июне 2018 года на сайте было 1,3 млн посетителей.

Ранее мы писали о том, что в Киеве и Житомире напали на журналистов.