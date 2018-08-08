В Беларуси задержали троих журналистов [ Редактировать ]
В Беларуси задержали троих журналистов и главного редактора портала Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации государственного информационного агентства "БелТА". Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что задержанных увезли в здание Следственного комитета, где они они ожидают допроса.
У задержанных изъяли всю технику.
Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимость в Беларуси. По данным SimilarWeb, в июне 2018 года на сайте было 1,3 млн посетителей.
Ранее мы писали о том, что в Киеве и Житомире напали на журналистов.
по теме
В Киеве и Житомире напали на журналистов
В Житомире напали на журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняли в подрыве информационной безопасности Украины
Россия намерена полностью закрыть границу с Беларусью
Россия намерена изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков из третьих стран, которые въезжают на ее территорию из Беларуси
Вбивство Шеремета: у Києві вшанували пам'ять журналіста
Слідство тупцює на місці і лише колегам Павла Шеремета вдалося розкопати інформацію
Славянский базар 2018: кто стал победителем
Впервые за 27 лет исполнитель из Молдовы завоевал на конкурсе "Славянский базар 2018" гран-при
Санкции США против России: появились детали документа
Законопроект о новых санкциях против России, подготовленный сенаторами республиканцами, касается не только России, но и президента США Дональда Трампа