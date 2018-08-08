Люди, которые 7 августа зашли в помещение университета Украина, были представителями нового владельца одного из корпусов вуза, где расположено это учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Вчера вечером правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные в масках зашли в корпус университета и заблокировали его работу. На месте происшествия правоохранители пообщались с представителями обеих сторон и предварительно установили, что конфликт возник из-за права собственности на один из корпусов университета, то есть, находится в гражданско-правовой плоскости", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2008 году университет получил в банке кредитные средства, при этом для обеспечения погашения кредита предоставил в залог здание вуза общей площадью 3495 кв. м на улице Львовской, 23.

Уточняется, что по состоянию на 2017 год учебное заведение имело долг.

"22.09.2017 года банк продал ООО Ф требования по кредиту университета, а в октябре ООО Ф уступило часть прав требований к ООО О: то есть между указанными компаниями был заключен договор уступки прав по ипотечному договору на основании статьи 37 ЗУ Об ипотеке", - сообщили в полиции.

Следовательно, согласно Госреестру имущественных прав на недвижимое имущество, собственником части здания, которую до вчерашнего дня использовал университет, с 21 ноября 2017 года является ООО О. Соответствующие документы вчера предоставил адвокат владельца, прибывший в университет вместе с представителями охранной фирмы.

Известно также, что между ООО и университетом продолжаются судебные процессы, однако в настоящее время нет судебных решений, которые бы ограничивали право собственника (то есть ООО) на использование имущества (здания университета), уточнили в полиции.

Для установления всех обстоятельств произошедшего полицейские зарегистрировали материалы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции, пообщались с представителями обеих сторон, а затем после первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.

Ранее информацию о захвате университета подтвердила директор Центра инклюзивных технологий обучения Юлия Ресенчук. На своей страничке в Facebook она рассказала о подробностях инцидента и опубликовала видео происходящего.