Состояние украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, очень плохое. Об этом он сам написал в письме к сестре Наталье Каплан, о котором она рассказала в Facebook.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об освобождении. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голоданием, ему не передают писем никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала она.

По ее словам, ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки.

"Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Это Россия, детка,... и я вообще не представляю, что еще можно сделать, и как его вытащить... все очень плохо", - добавила Каплан.

Ранее было опубликовано новое обращение Сенцова.