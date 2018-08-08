Україна та США узгодили заходи протидії російській агресії - Порошенко [ Редактировать ]
Санкційний тиск на Росію збережеться. Про це під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком заявив державний секретар США - Майк Помпео. За його словами, економічні обмеження проти РФ діятимуть, допоки країна-окупант не відмовиться від власної агресивної політики і не відновить суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом.
Крім того, як повідомила прес-служба Президента України, Помпео та Порошенко підтвердили рішучу позицію Вашингтона та Києва щодо, "безпекових викликів, які постають внаслідок реалізації російського проекту "Північний потік-2".
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