Санкційний тиск на Росію збережеться. Про це під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком заявив державний секретар США - Майк Помпео. За його словами, економічні обмеження проти РФ діятимуть, допоки країна-окупант не відмовиться від власної агресивної політики і не відновить суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом.

Крім того, як повідомила прес-служба Президента України, Помпео та Порошенко підтвердили рішучу позицію Вашингтона та Києва щодо, "безпекових викликів, які постають внаслідок реалізації російського проекту "Північний потік-2".