Десять років агресії: чому Росія вторглася у Грузію [ Редактировать ]
Сьогодні виповнюється 10 років від початку російсько-грузинської війни 2008-го року. Тоді регулярні частини російської армії вторглися у регіон Південна Осетія, начебто для захисту місцевого населення, якому, мовляв, загрожували каральні операції грузинської армії.
Перед тим, армія Грузії увійшла в Південну Осетію, аби відновити конституційний лад у цьому регіоні країни, що потерпав від дій сепаратистів. Грузинські підрозділи стрімко взяли під контроль значну частину області, включно з центральним містом Цхінвалі.
У відповідь, 8 серпня війська РФ вторглися на територію Грузії - в Абхазію та Південну Осетію. Російська авіація почала бомбардування грузинських міст.
10 серпня офіційний Тбілісі пристав на пропозицію міжнародних посередників і припинив вогонь в односторонньому порядку. Це призвело до просування російських військ углиб території Грузії та захоплення важливих об'єктів та населених пунктів. Результатом війни стала тимчасова втрата Грузією контролю над регіонами Абхазія та Південна Осетія. Вони досі лишаються самопроголошеними утвореннями, офіційно визнаними лише Росією та ще кількома країнами світу з орбіти Кремля.
Жертвами російської агресії стали 179 грузинських військових та поліцейських. Майже дві тисячі були поранені або зникли безвісти.
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