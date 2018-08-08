Водії українських маршруток шокують все більш недоречною поведінкою. Низка смертельних аварій, схоже, так і нічого їх не навчила. Вони граються життям пасажирів: розмовляють по мобільних, рахують гроші. Та ба, більше, - під час руху встигають гортати сторінки у соціальних мережах. Про небезпечні "розваги" маршрутників за кермом - у нашому сюжеті.

Це відео відзняла одна із пасажирок маршрутки "Київ-Рівне". Упродовж кількох хвилин водій роздивляється контент у соцмережі й майже не стежить за дорогою. Люди обурені, бо часто бачать, як водії маршруток наражають їх на небезпеку.

"Їдеш ти навіть дивишся, що водій неуважний за кермом. Він займається будь якими справами, але тільки не дивиться за дорогою. Було часто, що і в телефонах сидять, в ігри гають, в тих самих соцмережах сидять", - стверджує Павло, житель Рівного.

Водій, який прославився у соц-мережі, - Анатолій Коток. Пасажирів возить вже 28 років. Виправдовується - відволікся на телефон лише на кілька хвилин

"Да, я винуватий в цьому, я дуже винуватий. Я вибачаюся перед пасажирами, котрих я віз. Мені зробили зауваження. Я зразу телефон поклав", - виправдовується Анатолій Коток, водій маршрутки.

Керівник фірми-перевізника каже - водія одразу звільнили.

"Це є грубе порушення правил дорожнього руху, він не мав права користуватися мобільним телефоном. З вчорашнього дня вже видана гарнітура всім водіям, яка називається "блютуз", тепер він не буде в руки брати телефон", - заявив Василь Жеребило, заступник директора фірми-перевізника.

Розшукали водія і копи. Кажуть, вину свою визнав. Штраф - 425 гривень сплатити погодився. Але він такий не один. Правоохоронці запевняють, що постійно проводять рейди, штрафують, але це не допомагає.

"З 23 числа проводиться операція "Перевізник". Загалом вже до 400 порушень ми виявили. Це технічний стан, невідповідність документів, порушення правил зупинки, перевезення пасажирів понаднормову кількість і переобладнання транспортних засобів", - повідомив Сергій Коханюк, керівник відділу безпеки дорожнього руху УПП у Рівненській області.

В Укртрансбезпеці нарікають: законодавство вкрай лояльне до порушників. Аби штрафи були вищі, то й порушень і ДТП поменшало б. Пасажирам же рекомендують не нехтувати власною безпекою. І одразу повідомляти про будь-які порушення з боку водіїв.