За результатами розмови президента України Петра Порошенка та державного секретаря США Майк Помпео, Держдеп розповсюдив заяву, в якій, зокрема, йдеться, що Майк Помпео привітав прийняття українських законопроектів про боротьбу з корупцією і закону про національну безпеку, а ще закликав Україну виконати нереалізовані вимоги Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, МВФ схвалив оновлений план Києва зі створення Антикорупційного суду. Таким чином Україна стала на крок ближче до отримання наступного траншу - це два мільярди доларів. Щоправда, міжнародні кредитори зазначають, що рішення проблеми Антикорупційного суду недостатньо для розблокування наступного траншу МВФ. Треба ще домовитись щодо бюджету та цін на газ.