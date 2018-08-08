МВФ оприлюднив умови надання Україні чергового траншу [ Редактировать ]
За результатами розмови президента України Петра Порошенка та державного секретаря США Майк Помпео, Держдеп розповсюдив заяву, в якій, зокрема, йдеться, що Майк Помпео привітав прийняття українських законопроектів про боротьбу з корупцією і закону про національну безпеку, а ще закликав Україну виконати нереалізовані вимоги Міжнародного валютного фонду.
Нагадаємо, МВФ схвалив оновлений план Києва зі створення Антикорупційного суду. Таким чином Україна стала на крок ближче до отримання наступного траншу - це два мільярди доларів. Щоправда, міжнародні кредитори зазначають, що рішення проблеми Антикорупційного суду недостатньо для розблокування наступного траншу МВФ. Треба ще домовитись щодо бюджету та цін на газ.
по теме
В МВФ можуть відновити фінансування України
Переговори України з Міжнародним валютним фондом близькі до завершення. Про це в Лондоні, в інтерв'ю Bloomberg TV повідомила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова
Цены на газ: украинская диаспора выдвинула требование к МВФ
Президент Всемирного конгресса украинцев направил директору-распорядителю МВФ письмо касательно требования Фонда к Украине.
Україна повинна імпортувати до Європи готову продукцію, а не зерно - Ляшко
Політик переконаний - якщо завозити у країни Європи вже готову хлібопекарську продукцію, будуть гроші на дотації українським фермерам і соціальну сферу на селі
Курси валют: з чим пов'язують укріплення гривні?
Чому подешевшала американська валюта в Україні?
Курс валют в Украине на 8 августа
Национальный банк Украины на 8 августа 2018 года укрепил курс гривны