В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки [ Редактировать ]
В Україні на п'ять днів оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Така ситуація, за даними надзвичайників, буде майже по всій території країни, крім Київської та західних областей.
Уже сьогодні подекуди стовпчик термометра сягнув позначки 31 градус. За прогнозами синоптиків, екстремальна спека протримається щонайменше до 13 серпня.
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