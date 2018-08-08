Україна має експортувати готові борошняні вироби, а не зерно, упевнений нардеп Олег Ляшко.

Днями лідер Радикальної партії відвідав підприємство "Чернігівеліткартопля", що на Чернігівщині, та допоміг зібрати врожай озимої пшениці. Політик впевнений - якщо завозити у країни Європи вже готову хлібопекарську продукцію, будуть гроші на дотації українським фермерам і соціальну сферу на селі.

"Колись урядовці хваляться, вивішують у себе: 5 країн Європи печуть хліб з нашого зерна. Чим ви хвалитеся? Якби ви хвалилися, що 5 чи 15 країн Європи їдять наш хліб, наші макарони, печуть хліб з нашого борошна. 40 мільйонів тон зернових минулого року вивезли з України, заробили 3 мільярди доларів. А вивезли б не зернових, а вивезли хоча б переробку, а там борошно. То заробили б вже 13 мільярдів", - стверджує Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".