Нещасний випадок назавжди змінив життя 11-річного Данила Бартоша. У березні його збив потяг. Взятися за нейрореабілітацію дитини погодилася тільки клініка у Барселоні - там це коштує майже 50 тисяч доларів. Зібрати таку суму самотужки родина не в змозі, тож звертаються за допомогою.

Захопливі подорожі, активний відпочинок разом із рідними, навчання, катання на велосипеді - усе обірвалося в один момент. У березні 11-річний Данило потрапив під потяг. Наслідки - сильне пошкодження мозку та кома.

"Машинист не сразу его увидел. А когда увидел, сразу начал экстренно тормозить, но не успел. Он толкнул его", - говорить Андрій Бартош, батько Данила.

Травма ледь не стала для хлопчика фатальною. Лікарі дивом витягли з того світу.

"Важка черепно-мозкова травма. Проведена декомпресія двостороння черепа, тобто така важка операція. Враховуючи важкість його травми - смертність надзвичайно висока у таких пацієнтів. Ця дитина залишилася живою", - повідомив Олександр Гончарук, головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Після понад чотирьох місяців реанімації стан Данилка вдалося стабілізувати - тепер він справно засвоює їжу та навіть реагує на гостей. Але хлопчик і досі в комі. Батьки не відходять від його ліжка ні на крок - і щодня шукають спосіб його розбудити. Понад усе Данило любить книжки, - тож мама читає йому вголос.

"Для того, чтобы Данилка вышел из комы, необходим какой-то толчок. Я сказала: Данилка, я буду читать тебе книги, которые ты не любишь, которые я заставляла тебя читать. Потому что, возможно, ты проснешься и скажешь "так, мам, хватит, читай то, что мне нравится", - говорить Людмила Бартош, мама Данила.

Попереду в хлопчика довгий курс нейрореабілітації. Узяти пацієнта погодилася клініка у Барселоні. Рідні впевнені: Данилко - упорається, адже він усе життя був особливим. Вдома на нього чекає маленька сестричка Поліна.

"Ежедневно, несколько раз в день она повторяет такую "Данила здоров, Данила здоров, Данила здоров". У Данилы большие планы. Он хочет синтезировать дракона. Он заинтересовался генетикой, понял, что нет дракона, не нашли - значит, нужно синтезировать", - говорить Андрій Бартош, батько Данила.

Скільки курсів нейрореабілітації знадобиться - наразі лікарі не можуть навіть припустити. Але батьки ладні йти до кінця, щоб повернути сина до нормального життя.

Допомогти Данилові можете і Ви. Гроші можна переказати за реквізитами, які просто зараз ви бачите на екрані. Також вони є на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.

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Бартош Андрій Петрович

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Бартош Андрій Петрович