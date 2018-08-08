Виготовляти смартфони з портом єдиного стандарту планує зобов'язати виробників електроніки Європейський союз. Про це заявила єврокомісар з питань конкуренції - Маргрет Вестагер.

Європейська комісія наполягає на цьому вже майже десять років. Причина - понад 50 тисяч тонн електронних відходів щороку від старих зарядних пристроїв.

До речі, ще у 2009 році найвідоміші виробники смартфонів підписали договір про гармонізацію виробництва. Але прогресу у цьому питанні так і не досягли.