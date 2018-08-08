Аномальна спека, що тримається вже кілька тижнів по всій Європі призвела до лісових пожеж у Португалії. Полум'я охопило евкаліптові та соснові ліси та поступово наближається до півдня, де розташовані популярні курорти, які щороку приймають у себе туристів зі всього світу.

Місцева влада відправила у зону стихійного лиха майже півтори тисячі пожежників та півсотні одиниць спецтехніки. Повністю загасити полум'я поки що не вдається - роботі вогнеборців заважає вітер та висока температура повітря.

І про інші надзвичайні події у світі - дивіться далі в нашому огляді.

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Кількість загиблих в результаті аномальної спеки в Іспанії виросла до дев'яти. Ще одинадцятьох - госпіталізували. Найбільше постраждалих - на південному сході країни. Там температура повітря сягнула рекордних п'ятдесяти градусів за Цельсієм. Метеорологи відзначають - причиною таких погодних умов стали потоки гарячого повітря з Африки, які накрили майже всю Європу. Найближчим часом температура знизиться до 40 градусів.

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Не вщухають пожежі у Каліфорнії. Полум'я охопило вже майже 115 тисяч гектарів лісу та знищило більше вісімдесяти житлових будинків. Зараз із катастрофою борються майже 4000 вогнеборців та сотні одиниць спецтехніки, але приборкати вогонь повністю заважають вітер та висока температура повітря. Президент Дональд Трамп оголосив у штаті режим "стихійного лиха". У Каліфорнії розпочато евакуацію місцевого населення.

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У Канаді місцева влада також бореться із стихійним лихом. У Торонто всього за одну добу випало майже 70 міліметрів опадів, що призвело до затоплення головних вулиць та автомагістралей. Потужні дощі спричинили збій у роботі головної електростанції столиці, через що більше 15 тисяч домівок виявилися знеструмленими. Через негоду скасовані і кілька залізничних рейсів.

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Понад 40 скасованих авіарейсів - через наближення потужного тайфуну до північно-східного узбережжя Японії. У метеорологічній службі відзначають - у деяких регіонах пориви вітру вже сягають 180 кілометрів на годину. Потужні зливи очікують на більшій частині островів. Влада оголосила надзвичайний стан і скасувала внутрішні та міжнародні рейси у найбільший аеропортах - Наріта та Ханеда, а також закликала жителів не виходити із помешкань без особливої потреби.