МОМО: установлен настоящий номер куратора [ Редактировать ]
Новая суицидальная игра для подростков МОМО уже добралась в Украину. В сети появился скриншот с номером телефона куратора смертельной игры.
Издание "Вести" опубликовало скриншот с номером телефона куратора смертельной игры МОМО. Номер - одиннадцатизначный с кодом Японии (+81).
Сначала МОМО присылает сообщение с текстом "Как дела?". Потом звучит звонок. В трубке телефона слышен шорох, шипение и скрежет.
При попытке перезвонить, куратор МОМО не взял трубку.
Ранее мы писали, как спасти ребенка от смертельной игры.
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