Новая суицидальная игра для подростков МОМО уже добралась в Украину. В сети появился скриншот с номером телефона куратора смертельной игры.

Издание "Вести" опубликовало скриншот с номером телефона куратора смертельной игры МОМО. Номер - одиннадцатизначный с кодом Японии (+81).

Сначала МОМО присылает сообщение с текстом "Как дела?". Потом звучит звонок. В трубке телефона слышен шорох, шипение и скрежет.

При попытке перезвонить, куратор МОМО не взял трубку.

Ранее мы писали, как спасти ребенка от смертельной игры.