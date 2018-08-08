В среду, 8 августа, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Об этом сообщает УНН .

Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на запад от поселка Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее мы писали о том, что в Тихом океане произошло землетрясение.