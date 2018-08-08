В Киеве начали разбирать Шулявский мост [ Редактировать ]
С 18 августа часть развязки возле станции метро Шулявская в Киеве перекроют для проезда. Рабочие уже начали разбирать мост. Об этом сообщил главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Александр Здольник, передает телеканал "Киев".
Он уточнил, что ограничат движение на заездах рядом с путепроводом. Но пока трафик на нем не будут останавливать, хотя сам мост уже начали разбирать. По его словам, перекрытие введут 18 августа, и оно будет действовать более года.
"Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и перекрываем съезды с проспекта Победы на улицу Александра Довженко с целью обеспечения возможности перекладки инженерных сетей в этом узле", - сказал Здольник.
Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре.
Реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.
Ранее мы писали о том, что Подольский мост в Киеве сняли в лучах рассвета.
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