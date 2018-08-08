Землетрясение в Индонезии: число жертв резко возросло [ Редактировать ]
Число погибших в результате мощного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 347 человек. Об этом сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Индонезия", передает "Интерфакс-Украина".
Число погибших возросло более, чем вдвое, ранее сообщалось о 142 погибших.
Местные власти уверены, что число жертв возрастет после того, как спасатели разберут все завалы.
Ранее сообщалось, что 6 августа на курортных островах Ломбок и Бали в Индонезии сильное землетрясение унесло жизни по меньшей мере 142 человек, еще 200 получили ранения.
Магнитуду стихийного бедствия оценили в 6,9 балла.
Напомним, что на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 на глубине 20 км.
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