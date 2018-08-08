"Челси" купил самого дорого вратаря в истории футбола [ Редактировать ]
Лондонский футбольный клуб "Челси" осуществил трансфер вратаря Кепа Аррисабалаги из испанского "Атлетика". Он стал футболистом англичан за 80 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба "Атлетика", за который Кепа выступал.
Теперь это новый рекорд для вратаря. Трансфер бразильца Алиссонаиз "Ромы" в "Ливерпуль" за 62,5 млн евро продержался недолго. Третьим по стоимости трансфером голкипера является переход Буффона из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году за 52 млн евро.
Помимо этого, Кепа теперь еще и самый дорогой испанский футболист в истории. Он обошел Альваро Морату ("Челси", 65 миллионов), Фернандо Торреса ("Челси", 59 миллионов) и Гаиску Мендьету ("Лацио", 48 миллионов).
Кепа Аррисабалага является воспитанником "Атлетика" из Бильбао. С 2004 года он играл за разные молодежные команды баскского клуба. В 2017 году сыграл один матч за сборную Испании в товарищеском поединке против Коста-Рики.
Напомним, Роналду побил рекорд турнира Лиги Чемпионов.
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