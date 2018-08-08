Умер легендарный форвард НХЛ [ Редактировать ]
На 79-м году жизни в Чикаго, США, умер легендарный форвард хоккейной команды НХЛ "Чикаго Блэкхокс", обладатель Кубка Стэнли, Стэн Микита . В 2015 году врачи диагностировали Миките подозрение на деменцию с тельцами Леви и когнитивные нарушения, говорится в сообщении НХЛ.
Всю свою карьеру в НХЛ хоккеист отыграл за клуб "Чикаго Блэкхокс". За 22 сезона она стал лидером клуба по количеству матчей (1394), передач (926) и очков (1467). В 1961 году в составе "Чикаго" он завоевал Кубок Стэнли. В 2017 году НХЛ включила хоккеиста в список 100 лучших игроков лиги.
Микита - первый в истории НХЛ человек, в один год взявший сразу 3 индивидуальных приза - "Арт Росс Трофи", "Харт Трофи" и "Леди Бинг Трофи": это произошло дважды - в 1967 и 1968 годах.
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