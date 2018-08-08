В Сумах исчезли жена и дочь застреленного председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений, Анатолия Жука.

В среду, 8 августа, около 15.00, в полицию поступило три заявления об исчезновении двух указанных лиц.

Об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких

"Поступило три обращения в Сумской отдела полиции о том, что исчезла Анна Жук с ребенком. На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметил Крупецких.

По информации местных СМИ, адвокат жены Жука Анатолий Романюк от комментариев на эту тему отказался.

Во вторник, 7 августа, Анна Жук должна была давать пресс-конференцию, но вместо нее на вопросы журналистов отвечал ее адвокат Романюк. Он сообщил, что правоохранители оказывали давление на его клиентку во время допроса в ночь после убийства, когда ее привезли в горотдел полиции в три часа ночи 3 августа и продержали там до 17 часов дня.

"На сегодняшний день по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главным подозреваемым в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемого. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном содержании в отделе полиции с 3-х ночи до 17 часов. Я, как ее представитель не против того, чтобы следствие отрабатывало все версии убийства, в том числе - и в отношении родственников. Но это должно происходить законным образом. Она не скрывается и намерена сотрудничать со следствием", - рассказал адвокат.

Кроме того, по словам Романюка, правоохранители обтерли футболкой Анны Жук пистолет, который был найден возле ее убитого мужа, а бытовая версия убийства "наиболее удобна для следствия".

Ранее мы писали о том, что в Сумах обнаружен застреленным экс-депутат и чиновник.