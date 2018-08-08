Санкционное давление на Россию будет продолжаться до тех пор, пока Москва не изменит свою политику и территориальная целостность Украины не будет полностью восстановлена - об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко накануне.

Краткое изложение беседы появилось на сайте госдепартамента Соединенных Штатов.

Среди прочего политики обсудили продвижение законодательных инициатив в Украине и выполнение обязательств перед МВФ. В частности, Майк Попео поприветствовал закон об Антикоррупционном суде.