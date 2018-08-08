Результаты переговоров Президента Петра Порошенко с Госсекретарем США Майком Помпео [ Редактировать ]
Санкционное давление на Россию будет продолжаться до тех пор, пока Москва не изменит свою политику и территориальная целостность Украины не будет полностью восстановлена - об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко накануне.
Краткое изложение беседы появилось на сайте госдепартамента Соединенных Штатов.
Среди прочего политики обсудили продвижение законодательных инициатив в Украине и выполнение обязательств перед МВФ. В частности, Майк Попео поприветствовал закон об Антикоррупционном суде.
по теме
Порошенко и госсекретарь США провели телефонный разговор: о чем договорились
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео
Крым - это Украина: Порошенко поблагодарил США за принципиальную позицию
По мнению главы государства, в вопросе украинского Крыма позиция должна быть бескомпромиссной
Власти США выделят Украине $250 миллионов
Сенат США 1 августа поддержал проект бюджета на 2019 год на нужды национальной обороны
Власти США выделят $250 миллионов помощи Украине
Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.
В США обнародовали Крымскую декларацию
Составители документа отметили, что Крым был захвачен силой, что противоречит международному праву.