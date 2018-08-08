Почти не встает с кровати, самостоятельно не передвигается, и этапирование в больницу - не переживет.

Таково на данный момент состояние Олега Сенцова. Он сам описал его в письме сестре - Наталье Каплан. А также добавил, что "предчувствует скорый конец".

Накануне о критическом состоянии украинского политзаключенного сообщила и его адвокат - Ольга Динзе. После посещения Сенцова в колонии она рассказала, что Олег потерял 30 килограммов веса, у него анемия, а пульс снизился до 40 ударов минуту.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает с 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.