В Ривненской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста [ Редактировать ]
Еще одна авария произошла в Ривненской области. Там пьяный депутат сбил велосипедиста возле села Александрия. По информации местных журналистов, за рулем внедорожника на "евробляхах" был 35-летний избранник из Сарненского райсовета - Петр Зембицкий.
Мужчина, которого сбил депутат, ехал с работы - он погиб на месте. Уровень алкоголя в крови Зембицкого почти в 6 раз превышал допустимую норму. Полиция начала уголовное производство, но депутата… не задержали.
Говорят - нет доказательств, что велосипедиста сбил именно он.
Назначены экспертизы, по результатам которых прокуратура и будет решать - объявлять ему о подозрении или нет.
"Поліцейські освідчили водія на стан алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,27 проміле. За цим фактом розпочато досудове розслідування за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - сообщила Ольга Ангелова, пресс-секретарь ГУ НП в Ривненской области.
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