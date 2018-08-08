На КПП "Марьинка" подорвался пограничник. Взрыв произошел около трех часов дня. Пострадавший сейчас в госпитале с ранениями спины и головы. Еще один украинский военный ранен в результате боевых действий. Всего за сегодняшний день противник открывал огонь 12 раз.

Все подробности узнаем от Ирины Баглай.

"Всегда заряжен, всегда готов к бою".

С помощью этого пулемета Максиму пришлось отражать атаку врага и накануне.

"Посеред тиші пролунав перший вибух, бійці стрімко розосередились по окопах, зайняли вогневі позиції. Російські окупанти одразу відкрили вогонь з важкого озброєння і розстрілювали позицію з кількох сторін".

Вчера прилетело. Очень много вчера было, достаточное количество - видно ж прямо отсюда конкретное направление по входу".

"Мины около 9 в первый раз, через два часа - еще четыре. Они пристреливаются, видимо", говорит Петр, военнослужащий ВСУ.

За спинами наших военных - село Новолуганское. И российским оккупантам хорошо видны крыши домов. Часть вражеских мин летели и в их сторону, к счастью не долетели. Пехотинцы удивляются: как можно целиться по своим же землякам.

"У них там в Новолуганском у многих родственники, а они стреляют по ним. Это как то не этично", - говорит Максим, военнослужащий ВСУ.

Из запрещенных калибров наемники бьют так, чтобы армейцы не могли погасить их с помощью оружия, разрешенного минскими соглашениями.

"Миномет стреляет из-за горба. Работает чтобы не было вспышек и, соответсвенно, мы можем работать ничем другим, как минометом", - говорит Петр, военнослужащий ВСУ.

Свои позиции боевики надежно оборудовали под мостом. Одним из немногих, которые не подорвали сами же российские наемники. Это единственный путь, соединяющий оккупированную Горловку и Углегорск.

"Он может использоваться для переброски транспорта экстренной переброски боевых машин", - говорит Петр, военнослужащий ВСУ.

Дневной обстрел из тяжелых орудий, который затянулся на полдня, командир объясняет сменой на рубеже противника. Это или пристрелка или маневр.

"Возможно было выдвижение каких-то наблюдательных постов ближе к нашим позициям", - говорит Петр, военнослужащий ВСУ.

Минометный огонь боевики сменили на пулеметные прострелы. Целились по нашим наблюдателям. Максим показывает, как пуля пролетела сквозь щель между бревнами:

"Висели у нас часы армейские… ну, теперь не висят, а стоят, потому что попало. Это 7,62 пулька, доказывает, что они бьют прицельно".

Свидетелями такой охоты на наших пехотинцев тут же становимся и мы. Едва медик подразделения вышел из укрытия, вражеский стрелок выпустил пулю в его сторону.

Це провокаційний постріл. Вийшов, мабуть трошки зайвий крок зробив - вони ж спостерігають за нами, вдень - особливо все чітко видно", - говорит Андрей, военный медик.