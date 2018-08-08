На КПП "Марьинка" подорвался пограничник [ Редактировать ]
На КПП "Марьинка" подорвался пограничник. Взрыв произошел около трех часов дня. Пострадавший сейчас в госпитале с ранениями спины и головы. Еще один украинский военный ранен в результате боевых действий. Всего за сегодняшний день противник открывал огонь 12 раз.
Все подробности узнаем от Ирины Баглай.
"Всегда заряжен, всегда готов к бою".
С помощью этого пулемета Максиму пришлось отражать атаку врага и накануне.
"Посеред тиші пролунав перший вибух, бійці стрімко розосередились по окопах, зайняли вогневі позиції. Російські окупанти одразу відкрили вогонь з важкого озброєння і розстрілювали позицію з кількох сторін".
Вчера прилетело. Очень много вчера было, достаточное количество - видно ж прямо отсюда конкретное направление по входу".
"Мины около 9 в первый раз, через два часа - еще четыре. Они пристреливаются, видимо", говорит Петр, военнослужащий ВСУ.
За спинами наших военных - село Новолуганское. И российским оккупантам хорошо видны крыши домов. Часть вражеских мин летели и в их сторону, к счастью не долетели. Пехотинцы удивляются: как можно целиться по своим же землякам.
"У них там в Новолуганском у многих родственники, а они стреляют по ним. Это как то не этично", - говорит Максим, военнослужащий ВСУ.
Из запрещенных калибров наемники бьют так, чтобы армейцы не могли погасить их с помощью оружия, разрешенного минскими соглашениями.
"Миномет стреляет из-за горба. Работает чтобы не было вспышек и, соответсвенно, мы можем работать ничем другим, как минометом", - говорит Петр, военнослужащий ВСУ.
Свои позиции боевики надежно оборудовали под мостом. Одним из немногих, которые не подорвали сами же российские наемники. Это единственный путь, соединяющий оккупированную Горловку и Углегорск.
"Он может использоваться для переброски транспорта экстренной переброски боевых машин", - говорит Петр, военнослужащий ВСУ.
Дневной обстрел из тяжелых орудий, который затянулся на полдня, командир объясняет сменой на рубеже противника. Это или пристрелка или маневр.
"Возможно было выдвижение каких-то наблюдательных постов ближе к нашим позициям", - говорит Петр, военнослужащий ВСУ.
Минометный огонь боевики сменили на пулеметные прострелы. Целились по нашим наблюдателям. Максим показывает, как пуля пролетела сквозь щель между бревнами:
"Висели у нас часы армейские… ну, теперь не висят, а стоят, потому что попало. Это 7,62 пулька, доказывает, что они бьют прицельно".
Свидетелями такой охоты на наших пехотинцев тут же становимся и мы. Едва медик подразделения вышел из укрытия, вражеский стрелок выпустил пулю в его сторону.
Це провокаційний постріл. Вийшов, мабуть трошки зайвий крок зробив - вони ж спостерігають за нами, вдень - особливо все чітко видно", - говорит Андрей, военный медик.
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