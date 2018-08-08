В Ивано-Франковске судья требовал взятку от предпринимателя [ Редактировать ]
В Ивано-Франковске поймали на взятке судью областного хозяйственного суда. 5 тысяч евро он требовал от предпринимателя. Взамен обещал не менять арбитражного руководителя в деле о банкротстве предприятия. Задержали взяточника, когда он получил часть денег.
По предварительным данным, это судья Владимир Булка.
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