В Ивано-Франковске поймали на взятке судью областного хозяйственного суда. 5 тысяч евро он требовал от предпринимателя. Взамен обещал не менять арбитражного руководителя в деле о банкротстве предприятия. Задержали взяточника, когда он получил часть денег.

По предварительным данным, это судья Владимир Булка.