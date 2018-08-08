Местные общины имеют право отзывать неугодных им депутатов местных советов - Сергей Каплин [ Редактировать ]
Депутатов Полтавской области массово лишают мандатов. Теризбирком поддержал инициативу местных жителей и отозвал около десятка депутатов - которых подозревают в коррупции. На их места сегодня же пришли новые люди. Среди них - представитель СДП Ярослав Мартынюк. По словам нардепа Каплина, народ имеет право контролировать своих избранников. Он отметил, что подобной практики избавления от коррупционеров в Украине еще не было.
"Соціально-демократична партія разом з блоком лівоцентриських сил - соціалістами, соціалдемократами, профспілками започаткувала унікальну для України практику відкликання депутатів місцевих рад. Наразі, таких депутатів у Полтаві вже семеро. На черзі, перезавантаження місцевої ради і обрання нового мера. Ми хочемо, щоб у кожному куточку країни робили такі кроки. Якщо вас не влаштовують місцеві депутати", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии".
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