Депутатов Полтавской области массово лишают мандатов. Теризбирком поддержал инициативу местных жителей и отозвал около десятка депутатов - которых подозревают в коррупции. На их места сегодня же пришли новые люди. Среди них - представитель СДП Ярослав Мартынюк. По словам нардепа Каплина, народ имеет право контролировать своих избранников. Он отметил, что подобной практики избавления от коррупционеров в Украине еще не было.

"Соціально-демократична партія разом з блоком лівоцентриських сил - соціалістами, соціалдемократами, профспілками започаткувала унікальну для України практику відкликання депутатів місцевих рад. Наразі, таких депутатів у Полтаві вже семеро. На черзі, перезавантаження місцевої ради і обрання нового мера. Ми хочемо, щоб у кожному куточку країни робили такі кроки. Якщо вас не влаштовують місцеві депутати", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии".