Закон - законом. Но вот если все прозрачно, а суммы наводят на размышления.

Facebook за 740 тысяч гривен - такова цена контракта, который "Укрзализныця" заключила с частным предпринимателем Романом Русановым. Он должен вести страничку перевозчика в соцсети. И за это корпорация будет ему платить по 117 тысяч бюджетных гривен в месяц - до конца этого года.

Еще почти 90 тысяч гривен премии он получит, если сумеет поднять количество подписчиков до 80 тысяч человек. Об этом стало известно благодаря системе "Прозорро".

На фоне подорожания железнодорожных билетов и, мягко говоря, не самого нового подвижного состава - такие траты уже вызвали бурную реакцию в соцсетях.