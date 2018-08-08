В Одессе мужчина попытался взорвать гранатой полицейскую. Свою бывшую жену, которая работает следователем в одном из областных райотделов.

Женщина обратилась за помощью к коллегам, поскольку экс-супруг постоянно угрожал ей и родным. И, по ее мнению, был готов перейти от слов к делу. Так и оказалось.

Узнав, что женщина собирается в Одессу, решил подкараулить ее возле железнодорожного вокзала. По данным полиции, именно здесь он и собирался взорвать гранату. Правоохранители задержали мужчину, боеприпас - изъяли.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.