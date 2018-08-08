Аномальная жара в Европе привела к масштабным пожарам [ Редактировать ]
Европа в огне. Из-за аномальной жары в Португалии и Испании бушуют лесные пожары. А в Германии огонь чуть не уничтожил жилой квартал в городе Зигбург. В результате пожара там пострадали более 30 человек. Подробности - у Татьяны Логуновой.
Обугленные дома и буквально дотла сгоревшие машины. Это - последствия крупнейшего пожара в немецком городе Зигбург. Там накануне загорелась сухая трава на железнодорожной насыпи, а потом - пламя мгновенно перекинулось на жилые дома. В результате пожара, который не могли потушить несколько часов, пострадали более 30 человек.
"По данным врачей, за медицинской помощью обратились 32 человека. Все они отравились продуктами горения", - сообщил Георг Бурманн, представитель пожарной службы Зигбурга.
Причины пожара еще выясняют. Но согласно основной версии, его могла спровоцировать искра из-под колес скоростного поезда.
О высоком уровне пожароопасности постоянно предупреждают и немецкие чиновники. В зоне риска - леса и заповедники. Аномальная жара пока не сдает свои позиции. На большей части территории Германии сегодня снова рекордные 37-38 градусов по Цельсию.
С огнем борются и в Южной Европе. Так, в Португалии горят леса в регионе Алгавре. Пожарные и военные делают все, чтобы пламя не подобралось к туристическим курортам.
А в Испании - все силы брошены на тушение лесных пожаров возле города Валенсия. Из зоны бедствия эвакуировали почти три тысячи местных жителей.
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