В Закарпатье стреляли в начальника пограничной заставы. Его наряд выследил место посадки квадрокоптера, который переправлял сигареты из Украины в Румынию. Когда пограничник начал снимать все на видео, чтобы собрать доказательства, ему выстрелили - в спину. Подробности - у Марины Коваль.

В селе Великий Бычков граница между Украиной и Румынией проходит прямо посредине Тисы. Накануне вечером через речку перелетел квадрокоптер. Его заметил пограничный наряд и решил проследить, куда приземлится летательный аппарат. Такой часто используют для переправки сигарет в Европу.

"Охоронці кордону зафіксували посадку цього квадрокоптера на території одного із помешкань. У цей час до офіцера підбігло троє чоловіків та почали наносити йому удари. Один чоловік вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї", - сообщила Леся Федорова, помощник начальника Мукачевского погранотряда.

Инцидент произошел возле этого особняка. Его хозяин якобы и стрелял в пограничника. Ворота сегодня раскрыты настежь. На доме - камеры видеонаблюдения. Но никого нет. Что произошло вчера - рассказывают соседи, которые оказались и родственниками двоих задержанных за нападение на пограничника хозяев дома. По их версии, это стражи кордона нагло ворвались во двор их зятя:

"- Та залізли тут на чужу приватну територію. - Хто заліз? - Там якийсь той начальник, не знімай! - Він скочив через пліт, без ордера, без нічого, почав шукати по хаті, по всьому. То як? Шо би людина зробила? Якби у мене в хаті почав чужий… добре, він одягнений у "погран", тепер пів-України ходить в камуфляжі..."

Раненый пограничник говорить не может, у него - сломана челюсть, сотрясение мозга и прострелено плечо. Он сейчас в военном госпитале. Но в пресс-службе погран-отряда уверяют: начальник местной заставы не самовольничал.

"Він почав знімати просто через паркан, це вказано навіть в довідці, тобто він не заходив до приватного помешкання, він був біля паркану, не заходив він туди", - заявила Леся Федорова, помощник начальника Мукачевского погранотряда.

Занимаются ли контрабандным бизнесом жители дома, у которого произошел инцидент? Спрашиваем у соседей. Те говорят - ничего подобного не видели. Но знают, что хозяева дома - ездят за границу на заработки:

"Роблять за границею, в Чехію ходять, в Росію, роблять люди".

Глава села Великий Бычков говорит: столкновения между пограничниками и местным населением в здешних краях - не редкость.

"Наші прикордонники контролюють від Ділового і до Солотвина, досить часто і стріляються, і біля Солотвина, і біля Ділового. Зв'язано все з цигарками, люди не мають роботи, виживають хто як може", - говорит Иосиф Божук, голова поселка Великий Бычков.

В полиции по факту умышленного нанесения работнику правоохранительных органов тяжкого телесного повреждения во время службы - открыли уголовное производство. Виновному грозит до 12 лет тюрьмы. Двоим подозреваемым в нападении вскоре должны избрать меру пресечения.