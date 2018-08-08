Почему жители Херсонщины страдают от деятельности местной птицефабрики ЗАО "Чернобаевское"? [ Редактировать ]
Неприятный запах, нашествие мух, поля с птичьим пометом. Жители сел возле Херсона уже не первый год страдают от последствий работы местной птицефабрики. Но в этот раз нормально дышать не могут уже и в самом областном центре. В ситуации разбирались наши корреспонденты.
Вот такие кучи птичьего помета вперемешку с перьями и скорлупой - тянутся вдоль полей более километра. Местные говорят - отходы лежат не первый день. На жаре. Из-за этого - вонь стоит невыносимая.
"Это было и в прошлом году - возили этот навоз, и в этом возят и складируют. Дня 4 удушающий запах. Особенно ночью, вечером, под утро. Дышать невозможно, окна открыть невозможно. Мухи сумасшедшие. Таких никогда не было", - возмущена Светлана, жительница Херсонской области.
"Вонь непередаваемая, Как фекалии", - говорит Василий, житель Херсонской области.
Но, как выяснилось, соответствующие службы начали разбираться в ситуации только сегодня. На место выехали полиция, Госпотребслужба, чиновники, экологи. В это же время - "Камаз" привез отходы.
"На нашу думку це триває не один день, не один тиждень. Коли ми їхали сюди, нами були помічені транспортні засоби "Камази", які в даний час згружали куриний послід. Вдалося затримали лише один транспортний засіб", - заявил Юрий Попутько, директор Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА.
Машину остановили. Водитель признался - привез куриный помет с соседней птице-фабрики:
"Да, вот навоз. С птичника".
Вот эта птицефабрика. Начальства на месте нет. А сотрудники уверяют - их предприятие никакого отношения к запаху не имеет:
"Я тоже живу в Херсоне. Дело в том, что я живу в районе Северного, и там свалка, возможно, это не от нас. Я тоже читаю интернет, и эта свалка дымится".
Представители Госпотребслужбы утверждают, это негашеный птичий помет, вещество достаточно опасное и для почвы, и для людей, которые вдыхают запах.
"Гній не компостований, він свіжий. В цьому є порушення, бо в такому випадку гній може бути розповсюдником будь яких захворювань, птиці і спільним для тварин і людей", - подчеркнула Марина Малахова, и.о. начальника Херсонского городского управления Госпродпотребслужби в Херсонской области.
Но применение отходам быстро нашли. Их отдали местному фермеру, который использует помет - как удобрение на своих полях. В полиции начали уголовное производство.
Экологи отобрали пробы грунта и воздуха. Результаты экспертиз передадут правоохранителям. Вот только местным от этого не легче - говорят - такое повторяется не первый год.
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