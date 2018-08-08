Власти Смелы тормозят реализацию социальных проектов - Сергей Рудык [ Редактировать ]
Ненужные миллионы. Власти Смелы тормозят реализацию социальных проектов - об этом заявляет нардеп Сергей Рудык, который помог району выбить на них - 60 миллионов гривен гос-субвенции.
Например, чиновники не могут довести до ума футбольное поле во дворе одной из школ, хотя деньги на строительство были выделены еще прошлой весной. И так - по многим проектам, которых - 211. Сегодня нардеп призвал не затягивать с их выполнением. Иначе к концу года средства снова вернутся в Госбюджет.
"Я дуже не задоволений використанням у місті Сміла бюджетних коштів, які вдалося мені вибити ще в травні минулого року. Я сьогодні провів нараду з усіма розпорядниками коштів по тим коштам, які виділені на це рік. Фонд Регіонального розвитку - вісім проектів, по восьми проектам, по жодному з них немає розуміння по тому, що все нормально. Маємо сьогодні 8 серпня, уряд прийняв розпорядження 11 липня. Я намагаюся в різні способи стимулювати міську владу все зробити", - заявил Сергей Рудык, народный депутат Украины.
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