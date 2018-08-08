Борис Джонсон опять оказался в центре скандала. И опять из-за неуместных высказываний. Чем на этот раз бывший министр оскорбил британцев? - Светлана Чернецкая из Лондона.

Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Британии известен своей эксцентричностью и острым языком. Из-за чего не единожды попадал в громкие скандалы.

В этот раз Борис Джонсон заявил, что мусульманки в своих длинных бурках похожи на почтовые ящики или грабителей банков. Своими мыслями он поделился на страницах газеты "Телеграф".

После ухода с поста министра иностранных дел, Джонон решил вернуться к любимому занятию. Ведь в прошлом, Борис - успешный журналист. Его еженедельная колонка была одной из самых популярных. А теперь он в очередной раз подтвердил, что знает, как привлечь внимание к своей персоне. Правда, история быстро дошла до премьера и Тереза Мэй жестко раскритиковала соратника по партии.

"Прежде всего, я верю, как и правительство, что вопрос как одеваться женщинам - это их индивидуальный выбор. А когда мы открыто обсуждаем такие вопросы - необходимо осторожно выбирать выражения. А слова, которые выбрал Борис Джонсон для описания внешнего вида людей, многих оскорбили. И я согласна, что он должен извиниться за это", - заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

Многие коллеги по консервативной партии пошли еще дальше - призвали Бориса покинуть ряды этой политсилы.

Возмущение его высказываниями выразили многие мусульманские группы и депутаты из оппозиционной лейбористской партии. Самое смешное, что в своей колонке Джонсон выступил в защиту прав женщин носить любую одежду. И высказался против закона о полном запрете бурок, который на днях вступил в силу в Дании. Но тем не менее, считает смешным, что некоторые женщины по собственному желанию носят такую одежду.

Сейчас Борис Джонсон находится в отпуске, за пределами страны. Тем не менее, он знает, какую волну критики спровоцировал. Но извиняться, похоже, не собирается.