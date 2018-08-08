В США арестовали конгрессмена по подозрению в торговле информацией [ Редактировать ]
Федеральное бюро расследований США арестовало американского конгрессмена-республиканца Криса Коллинза по подозрению в торговле инсайдерской информацией. Об этом сообщает агентство ABC.
Обвинения предъявлены не только Коллинзу, но и сыну, а также отцу его невесты.
Конгрессмен - член совета директоров австралийской биотехнологической компании "Иннейт Имунотерапевтикс". ФБР подозревает, что минувшим летом он передал своему сыну, который играет на бирже, результаты тестирования лекарств. А тот - сообщил данные отцу своей невесты. Эти сведения они использовали, принимая решения о покупке или продаже акций австралийской компании.
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