Федеральное бюро расследований США арестовало американского конгрессмена-республиканца Криса Коллинза по подозрению в торговле инсайдерской информацией. Об этом сообщает агентство ABC.

Обвинения предъявлены не только Коллинзу, но и сыну, а также отцу его невесты.

Конгрессмен - член совета директоров австралийской биотехнологической компании "Иннейт Имунотерапевтикс". ФБР подозревает, что минувшим летом он передал своему сыну, который играет на бирже, результаты тестирования лекарств. А тот - сообщил данные отцу своей невесты. Эти сведения они использовали, принимая решения о покупке или продаже акций австралийской компании.