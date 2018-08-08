В Луганской области продолжается суд над Александром Ефремовым. В СИЗО он находится 24 месяца. Напомню, Ефремова обвиняют в госизмене. В частности, организации захвата Луганской обладминистрации и здании СБУ в Луганске в 2014-м. Подробнее о слушаниях - в нашем материале.

Судебное разбирательство по сути обвинения екс-нардепа Александра Ефремова сразу по нескольким уголовным делам - длится уже больше года. Служители Фемиды 11 раз продлевали арест, как меру пресечения - с подачи прокуроров ГПУ.

"В тюрьме, где я сейчас уже 2 года по вашей вине нахожусь, вообще то это называется - мошенники. Люди, которые занимаются таким вот образом. У нас это называется - Генеральная Прокуратура. Они занимаются натуральным мошенничеством, в отношении людей, для того чтобы сфабриковать документы и оклеветать человека", - заявил Александр Ефремов.

Сторона защиты уверяет - прокуроры намеренно затягивают судебный процесс. Чтобы Ефремов как можно дольше оставался в СИЗО. Например, весной в прокуратуре решили допросить по делу более 70 свидетелей!

"Прокурор Кожаковский записал вам 72 человека, 4 из них явиться не смогли. Остальных 78 допросили. Он еще вам добавил. Вот добавил и у нас теперь 76 человек", - говорит Александр Мельников, адвокат Александра Ефремова.

Адвокаты говорят - эта тактика сыграла против обвинения. Ведь ни один из свидетелей не подтвердил причастность Ефремова к каким-либо незаконным действиям. И у суда нет причин держать их подзащитного в СИЗО. Ведь никаких доказательств его вины так и не предоставили.

"Керуючись Кримінально-Процесуальним кодексом України, Конституцією України, Конвенцією про захист свобод. Керуючись усталеною практикою Європейського суду з прав людини - я прошу вирішити питання, щодо недоцільності продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і звільнити його з-під варти в залі суду", - заявил Евгений Солодкий, адвокат Александра Ефремова.

Но сторона обвинения - не отступила. И представители прокуратуры придумали новую причину для продления ареста. Дескать, на свободе Александр Ефремов может избежать ответственности, благодаря своим связям.

"Ніяких фактів того, що Єфремов буде використовувати свої зв'язки, задля уникнення кримінальної відповідальності, яка може настати лише в разі доведеності вини - прокурором не наведено", - подчеркнул Андрей Смирнов, адвокат Александра Ефремова.

Поддержать Ефремова в Старобельский суд приехали сегодня и политики - Юрий Мирошниченко и Николай Скорик. Они решили воспользоваться своим законным правом и взять Александра Ефремова на поруки.

"Сама правова природа запобіжного заходу - вона забов'язує суд і ви не можете проігнорувати цю обставину - не можете автоматично продовжувати. Кожна ситуація, в якій розглядає суд продовження, або непродовження дії запобіжного заходу - вона має розглядатися окремо, з урахуванням обставин, які виникли і діють на даний момент", - заявил Юрий Мирошниченко, народный депутат, "Оппозиционный блок".

"Інформую суд про те, що я зобов'язуюся взяти Олександра Єфремова на поруки та ручаюсь за його належну процесуальну поведінку", - заявил Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".

А вот сторона обвинения выступила категорически против того, чтобы приобщить заявлений депутатов к делу:

"Я вважаю, що будь-яких підстав для долучення заяв - не має. І будь-яких підстав, щоб розглядати питання, в силу цих заяв - про зміну запобіжного заходу на особисті поруки - не має".

Выслушав аргументы сторон, суд объявил перерыв до завтра.