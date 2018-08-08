Меладзе запретили въезд в страны ЕС - СМИ [ Редактировать ]
Украинскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года. причиной этому стала проблема с паспортом. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.
6 августа Константин был задержан на границе с Венгрией.
Известно, что в понедельник вечером украинский композитор и продюсер пытался пересечь границу через пункт пропуска "Лужники-Берегшурань".
Пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт по подозрению в подделке в нем штампов. В итоге ему запретили въезд в страны ЕС до 2020 года.
Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева рассказала о разводе с Меладзе.
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