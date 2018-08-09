Ко Дню независимости Украины социально незащищенные жители Киева, в том числе и внутренне перемещенные граждане, проживающие в Киеве, получат адресную материальную помощь.

Уже подписано соответствующее распоряжение Киевской городской госадминистрации, передают "Факты".

Единовременная материальная помощь полагается:

900 гривен:

людям с инвалидностью І группы с детства и детям с инвалидностью, которые получают государственную соцпомощь или социальную пенсию;

850 гривен:

детям-сиротам, получающим пенсию в связи с потерей кормильца;

700 гривен:

людям с инвалидностью І группы, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов, установленной для утративших работоспособность;

людям с инвалидностью І группы, получающим социальную помощь и не имеющим права на пенсию;

600 гривен:

людям с инвалидностью с детства - получателям государственной социальной помощи согласно Закону Украины "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";

лицам с инвалидностью с детства, которые получают социальную пенсию согласно закону "О пенсионном обеспечении";

500 гривен:

праведникам Бабьего Яра;

жертвам политрепрессий и членам их семей, которые получают доплаты к пенсии согласно пункта "г" статьи 77 Закона Украины "О пенсионном обеспечении";

участникам народного ополчения, участвовавшим в обороне Киева в период с 11 июля 1941 года до 19 сентября 1941 года;

родителям, матерям погибших в мирное время солдатов-срочников;

450 гривен:

людям с проблемами слуха и зрения;

400 гривен:

людям, достигшим 90-летнего возраста, и старше;

350 гривен:

людям с инвалидностью и детям умершего кормильца, получающим государственную помощь по закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью";

250 гривен:

получателям компенсации за оказание социальных услуг (согласно постановления Кабмина от 29 апреля 2004 года № 558);

получателям компенсации по уходу за инвалидом І группы или за 80-летними престарелыми (согласно постановлению Кабмина от 26 июля 1996 года № 832).

Всего единовременную материальную помощь получат 55 461 человек. При этом учтены данные информационной базы получателей пенсий и предложения комиссии по вопросам восстановления прав реабилитированных, общественных организаций и объединений, опекающих пенсионеров, инвалидов, членов семей военнослужащих, ветеранов войны и труда.

Также на День независимости в Киеве пройдет крупнейший военный парад.