Киевлянам выдадут деньги на День независимости [ Редактировать ]
Ко Дню независимости Украины социально незащищенные жители Киева, в том числе и внутренне перемещенные граждане, проживающие в Киеве, получат адресную материальную помощь.
Уже подписано соответствующее распоряжение Киевской городской госадминистрации, передают "Факты".
Единовременная материальная помощь полагается:
900 гривен:
- людям с инвалидностью І группы с детства и детям с инвалидностью, которые получают государственную соцпомощь или социальную пенсию;
850 гривен:
- детям-сиротам, получающим пенсию в связи с потерей кормильца;
700 гривен:
- людям с инвалидностью І группы, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов, установленной для утративших работоспособность;
- людям с инвалидностью І группы, получающим социальную помощь и не имеющим права на пенсию;
600 гривен:
- людям с инвалидностью с детства - получателям государственной социальной помощи согласно Закону Украины "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";
- лицам с инвалидностью с детства, которые получают социальную пенсию согласно закону "О пенсионном обеспечении";
500 гривен:
- праведникам Бабьего Яра;
- жертвам политрепрессий и членам их семей, которые получают доплаты к пенсии согласно пункта "г" статьи 77 Закона Украины "О пенсионном обеспечении";
- участникам народного ополчения, участвовавшим в обороне Киева в период с 11 июля 1941 года до 19 сентября 1941 года;
- родителям, матерям погибших в мирное время солдатов-срочников;
450 гривен:
- людям с проблемами слуха и зрения;
400 гривен:
- людям, достигшим 90-летнего возраста, и старше;
350 гривен:
- людям с инвалидностью и детям умершего кормильца, получающим государственную помощь по закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью";
250 гривен:
- получателям компенсации за оказание социальных услуг (согласно постановления Кабмина от 29 апреля 2004 года № 558);
- получателям компенсации по уходу за инвалидом І группы или за 80-летними престарелыми (согласно постановлению Кабмина от 26 июля 1996 года № 832).
Всего единовременную материальную помощь получат 55 461 человек. При этом учтены данные информационной базы получателей пенсий и предложения комиссии по вопросам восстановления прав реабилитированных, общественных организаций и объединений, опекающих пенсионеров, инвалидов, членов семей военнослужащих, ветеранов войны и труда.
Также на День независимости в Киеве пройдет крупнейший военный парад.
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