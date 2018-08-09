После того, как в соцсетях появилась смертельная игра МОМО, которую сравнивают с печально известным "Синим китом" (группой смерти, доводящей до самоубийства), украинская полиция проверят, в том числе, версии влияния МОМО при расследовании детских самоубийств.

Так, в Сумах при странных обстоятельствах умер 12-летний мальчик. Подростка обнаружили дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти, сообщает УНИАН.

Врачи "скорой" восстановили ему сердцебиение и доставили в реанимацию. Однако 8 августа, около часа дня, несмотря на все усилия медиков, ребенок умер. Полиция открыла дело по уголовной статье "Умышленное убийство" и выясняет причины и обстоятельства случившегося.

"Во время первоочередных следственных действий правоохранители проверили и не обнаружили признаков того, что он сделал это в результате так называемых смертельных онлайн-игр", - прокомментировал начальник ювенальной превенции Управления превентивной деятельности Нацполиции в области Сергея Тарасенко.

"Однако это не означает отсутствия проблем в нашем регионе. Я призываю всех граждан с большим вниманием и заботой относиться к воспитанию своих детей и внуков, занимать их интересными и полезными занятиями, а в случае обнаружения проблем консультироваться со специалистами - педагогами, психологами, медиками и работниками ювенальной превенции", - отметил Тарасенко.

О МОМО стало известно после того, как 12-летняя девочка в Аргентине покончила с собой. Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, она записывала себя на видео. Полиция проверила телефон ребенка и обнаружила, что незадолго до смерти она общалась с незнакомцем, у которого на аватарке была картинка МОМО.

Все, что известно о смертельной игре можно прочитать здесь.