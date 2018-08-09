Xiaomi Mi A2 в Украине: сколько будет стоить смартфон (видео) [ Редактировать ]
Новый смартфон Xiaomi Mi A2, который презентовали 24 июля, уже поступил в Украину: продажа смартфона официально стартует 15 августа.
Цена Xiaomi Mi A2 в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 7 999 гривен, сообщает Mi Ukraine.
Mi A2 получил 8-яденый чип Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. При этом Xiaomi Mi A2 выпущен в рамках программы Android One, поэтому он работает на чистом Android, вместо фирменной прошивки Xiaomi MIUI.
Одним из наибольших преимуществ этого смартфона стала камера. Mi A2 получил двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп. А селфи-камера имеет разрешение 20 Мп.
Батарея имеет емкость на 3010 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.
Ранее сообщалось, что Xiaomi прекращает выпуск смартфонов.
по теме
Насколько Украина готова к переходу с аналогового на цифровое вещание?
Готовы ли к отключению аналогового телевидения зрители и что они должны знать, чтобы вовсе не остаться без "голубого экрана"?
ЕС закликає виробників смартфонів до єдиних стандартів
Ще у 2009 році найвідоміші виробники смартфонів підписали договір про гармонізацію виробництва, але прогресу у цьому питанні так і не досягли
НАСА готується запустити космічний зонд на Сонце
Попередній рекорд, встановлений у 1976 році - становив 43 з половиною мільйони кілометрів
Падение гривны может ускориться из-за заробитчан - НБУ
НБУ предупреждает, что из-за трудовой миграции может ускориться рост цен в Украине
Xiaomi выпустит "умное" мусорное ведро
Xiaomi начала сбор денег на "умное" мусорное ведро. Гаджет получит встроенный датчик движения и подсветка, но главная фишка - функция автоматического запечатывания полного мешка и вставки нового