Новый смартфон Xiaomi Mi A2, который презентовали 24 июля, уже поступил в Украину: продажа смартфона официально стартует 15 августа.

Цена Xiaomi Mi A2 в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 7 999 гривен, сообщает Mi Ukraine.

Mi A2 получил 8-яденый чип Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. При этом Xiaomi Mi A2 выпущен в рамках программы Android One, поэтому он работает на чистом Android, вместо фирменной прошивки Xiaomi MIUI.

Одним из наибольших преимуществ этого смартфона стала камера. Mi A2 получил двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп. А селфи-камера имеет разрешение 20 Мп.

Батарея имеет емкость на 3010 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.

Ранее сообщалось, что Xiaomi прекращает выпуск смартфонов.