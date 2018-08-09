В жутком ДТП под Днепром разбились 15 человек (видео) [ Редактировать ]
В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.
Авария произошла в ночь на 9 августа на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района.
"33-летний водитель автомобиля Opel Vectra выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом Mercedes-Benz, который перевозил работников одного из предприятий города Днепра. В результате, автобус перевернулся на бок", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Легковой автомобиль также перевернулся на крышу.
Из всех пострадавших 6 человек госпитализированы. Остальные, получившие легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение
Спасателям пришлось при помощи спецоборудования извлекать водителя из поврежденного легкового автомобиля.
Всего за сутки до этого в Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль Audi А8 и рейсовый автобус Mercedes - погибли 2 человека, пострадали 13.
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