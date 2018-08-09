54-летний актер Брэд Питт в ответ на обвинения бывшей супруги Анджелины Джоли в том, что он платит ей слишком мало алиментов, заявил, что за последние полтора года передал ей около девяти миллионов долларов.

Восемь из них - на покупку дома, в который 43-летняя актриса в данный момент проживает с детьми. И еще 1,3 миллиона долларов пошли на оплату счетов актрисы.

Джоли говорит, что это вовсе не было уплатой алиментов. По ее словам обуянный жадностью бывший муж дал ей деньги на покупку дома взаймы - да еще и под проценты. И что она самостоятельно вынуждена содержать шестерых детей, в то время, как рассчитывала, что половину расходов будет нести их законный отец, сообщает Daily Mail.

Адвокаты актера не стали отрицать, что деньги на покупку дома и в самом деле были выделены в качестве кредита.

При этом состояние Питта оценивается в 240 миллионов долларов, а Джоли - в 160 миллионов.

Возможно, Брэд Питт начал комплексовать из-за столь "малого" состояния, ведь совсем недавно его бросила возлюбленная ради миллиардера.