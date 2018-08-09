Начальник пожарного отряда Андрей Бурсин, который первым прибыл к пылающему торговому центру "Зимняя вишня" в российском Кемерово, попытался наложить на себя руки.

С 7 августа Бурсин, которого следователи обвиняют в халатности, которая привела к гибели людей в ТРЦ, находится в СИЗО, где вскрыл себе вены.

"Во вторник (7 августа) ему должны были проводить психиатрическую экспертизу, потом мне сообщили, что его доставили в больницу на лечение. Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки. Он предпринял в СИЗО попытку суицида", - сообщила супруга Бурсина Татьяна, пишут "Факты" со ссылкой на российские СМИ.

Жена добавила, что, видимо, ее муж не выдержал давления со стороны следователей, которые, в частности, запретили ему свидания с близкими. Например, ему даже запрещали видеться с близкими.

Начальнику пожарного отряда инкриминируют плохую организацию эвакуации людей из горящего здания. Сам Бурсин свою вину не признает и утверждает, что на момент прибытия к "Зимней вишне" здание было в огне и дыму, так что сориентироваться в таких условиях было сложно.

Напомним, 25 марта в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра, тогда погибло много детей.