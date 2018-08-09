Время от времени серебряные изделия темнеют и чернеют, даже в том случае, если за ними тщательно ухаживают и проводят регулярную чистку. Почему так происходит? У суеверий один ответ, у науки - другой.

Народные приметы

На вопрос, почему чернеет серебро, народные целители отвечают, что это порча. Ведь, как известно, данный металл имеет антибактериальные свойства, вот почему столовые приборы из него в большом почете.

Если потемнело кольцо, которое вы постоянно носите, то, согласно приметам, это говорит о венце безбрачия.

Если чернеют сережки - это свидетельствует о сильном сглазе.

Нательный крестик тем более изменяется совсем не к добру.

Научное объяснение

Большинство серебряных изделий содержат добавку из меди, которая под воздействием влаги и свежего воздуха окисляется. Поэтому на металле может образоваться налет, который регулярно уплотняется. Скорость образования этого налета бывает разной и зависит она от частоты контактов с водой, смены климата, влажности воздуха.

На внешний вид украшений влияют также внутренние процессы организма.

Внимание на детали

Порой могут потемнеть не все серебряные украшения, которые носятся регулярно.

Не стоит бить тревогу, лучше хорошо проанализировать. Стоит принимать во внимание, что именно на груди расположено большинство сальных желез, поэтому цепочки и кулоны более подвержены чернению (в результате потоотделения, а не порчи).

Также стоит проверить гормональный баланс. Обдумывая, почему чернеет серебро, вспомните, не испытывали ли вы недавно сильный стресс, не принимали ли новых лекарств с содержанием серы, не было ли интенсивной физической нагрузки. Возможно, причина именно в этом.

Изменения цвета серебра, как потемнение, так и посветление, может указывать на нарушение работы почек и на проблемы с нервной системой человека.

Если темнеют не все украшения, а только определенные, то это свидетельство, что имеются локальные сбои в эндокринной системе.

В любом случае не стоит паниковать заранее. Идеальное решение: почистить серебряное украшение и следить за изменениями его цвета. В это время не надевайте его во время похода в спортзал, сауну или баню, в бассейн.

Если изделие продолжает темнеть, то сделайте комплексное обследование организма.

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