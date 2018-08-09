Утром 9 августа в Николаеве столкнулись трамвай и легковой автомобиль, из-за чего пострадал пассажир автомобиля.

"На углу улиц 7-й продольной и Скульптора Измайлова в Ингульскому районе Николаева возникло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автомобиля ВАЗ 2107", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения.

"Спасатели извлекли пострадавшего 1974 года из автомобиля и транспортировали к машине скорой медицинской помощи. В дальнейшем он госпитализирован в одно из лечебных учреждений города", - отметили в ГСЧС.

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