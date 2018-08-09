Потерянный космический корабль "ожил" и передал сенсационные фото [ Редактировать ]
Телескоп Kepler, который запустили в космос для поисков экзопланет и над которым в 2013 году потеряли контроль, вдруг вышел на связь.
Так, телескоп "вышел из спячки" и вдруг начал передавать на Землю собранную годами информацию. Среди 44 находок есть планеты очень похожие на Землю размером, информирует Newsweek.
Такое большое количество планет за раз астрономы обнаруживают впервые. Ранее удавалось открыть не больше десятка космических тел.
Всего за все время своей работы телескоп Kepler нашел 2600 планет. Это наглядно доказывает то, что в галактике Млечный путь планет больше, чем звезд.
Подробная информация с иллюстрациями и фото по тематике Kepler можно изучить на официальной странице NASA, посвященной миссии.
Сектор обзора Kepler по отношению к Галактике. Илл.: NASA
Кроме того, в NASA обнаружили, что по космосу несется "Пожиратель планет".
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