У каждого в жизни встречается такой человек, которому очень хочется понравится. А иногда нам просто это нужно из более корыстных целей. Ученые рассказали, что притягивает нас к другим и как использовать это знание в жизни, сообщает "Лайфхакер".

1. Копируйте манеру поведения собеседника

Во время разговора используйте похожие жесты и мимику, повторяйте позу собеседника. По данным исследования, такое поведение ускоряет возникновение симпатии.

2. Проводите больше времени с тем, с кем хотите завести отношения

Нам с большей вероятностью понравятся люди, которые нам знакомы. Психологи провели эксперимент: четыре девушки, неизвестные студентам, посещали занятия в университете. Одни приходили часто, другие редко. Потом студентам показали их фотографии и попросили сказать, кто у них вызывает большую симпатию. Оказалось, те, кого чаще видели на занятиях.

3. Похвалите собеседника

Люди ассоциируют прилагательные, которые вы говорите им в похвалу, с вашим собственным характером. Такой феномен называется спонтанным переносом качеств. Он работает и наоборот: если вы постоянно негативно высказываетесь о человеке, то, что вы о нем говорите, начинают приписывать вам самим.

4. Демонстрируйте положительные эмоции

На нас сильно влияет настроение окружающих. Часто мы неосознанно испытываем те же эмоции, что и собеседник. Чтобы произвести приятное впечатление, демонстрируйте положительный настрой.

5. Не бойтесь показаться неидеальным

Продемонстрировав какой-то недостаток или совершив оплошность, вы показываете, что вам не чуждо ничто человеческое. Ученые обнаружили это, исследуя, как ошибки влияют на симпатию. Участники эксперимента слушали запись викторины. Если кто-то правильно отвечал на все вопросы, но в конце случайно проливал кофе, он нравился им больше, чем тот, кто был идеальным.

6. Сделайте акцент на общих взглядах

Мы тянемся к людям, в чем-то похожим на нас. Это называется эффектом притяжения по сходству. Причем нам особенно нравятся люди, с которыми у нас есть общие отрицательные черты.

7. Воспринимайте собеседника так, как он хочет быть воспринятым

Люди хотят, чтобы их видели такими, какими они сами видят себя. Когда представление человека о нас совпадает с нашим собственным представлением о себе, отношения развиваются удачно. Мы чувствуем, что нас понимают, а это необходимо для установления доверия.

8. Поделитесь чем-то личным

Это поможет завязать отношения и лучше узнать человека. Начните с общих тем (например, какой фильм вы оба недавно смотрели) и постепенно переходите к более личным. Потом расскажите что-то сокровенное о себе. Так возникнет ощущение близости, а собеседнику легче будет довериться вам в будущем.

9. Дайте собеседнику рассказать о себе

Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что, говоря о себе, мы испытываем удовольствие, сравнимое с удовольствием от еды, денег и секса. Поэтому дайте собеседнику рассказать что-то о себе. Так у него останутся более приятные воспоминания о вашем разговоре.

10. Ведите себя так, как будто собеседник вам нравится

Когда мы считаем, что человек хорошо к нам расположен, мы и сами начинаем испытывать к нему симпатию. Это явление называется ответной симпатией.

Кроме того, когда мы предполагаем, что люди хорошо к нам отнесутся, мы ведем себя по отношению к ним более тепло. Так мы повышаем шансы произвести благоприятное впечатление.

Если вы не уверены, как собеседник к вам относится, ведите себя так, будто он вам нравится. Так он с большой вероятностью будет симпатизировать вам.

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