Вечером 8 августа на Донбассе ракета боевиков попала в автомобиль с украинскими бойцами, из-за чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

ЧП произошло в районе города Золотое, недалеко от оккупированного Луганска в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса, сообщает пресс-служба Луганской гражданско-военной администрации в Facebook.

"Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стало очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта. Вместе со всей Луганщиной выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины и желаю скорейшего выздоровления раненым бойцам", - прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз.

Штаб ООС, в свою очередь, сообщил утром 9 августа об одном погибшем военнослужещим ВСУ, трех раненых и об одном пропавшем без вести.