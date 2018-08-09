Под Луганском ракетой взорвали авто с украинскими военными [ Редактировать ]
Вечером 8 августа на Донбассе ракета боевиков попала в автомобиль с украинскими бойцами, из-за чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
ЧП произошло в районе города Золотое, недалеко от оккупированного Луганска в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса, сообщает пресс-служба Луганской гражданско-военной администрации в Facebook.
"Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стало очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта. Вместе со всей Луганщиной выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины и желаю скорейшего выздоровления раненым бойцам", - прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз.
Штаб ООС, в свою очередь, сообщил утром 9 августа об одном погибшем военнослужещим ВСУ, трех раненых и об одном пропавшем без вести.
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