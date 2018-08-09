32-летняя российская актриса театра и кино Мария Симдянкина впала в кому после операции.

"Она еще совсем молодая девушка, но уже два года не может выздороветь. Три дня назад ей сделали операцию, после которой она впала в кому", – рассказала актриса Елена Ксенофонтова, передает kp.ua.

После операции у Симдякиной отказало сердце, почки и легкие. Врачи хотели отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения, поскольку организм никак не реагировал на лечение. Однако мать актрисы уговорила этого не делать. в ночь на 8 августа у Симдянкиной начало медленно подниматься давление и сердце заработало.

"В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначала оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги. Погасили. Она задышала. Сама! Искусственную вентиляцию легких отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться", – рассказала Ксенофонтова, не оглашая при этом диагноз.

Симдянкина состояла в труппе Театра Джигарханяна и Чеховского театра, а с 2011 года работает актрисой и хореографом на малой сцене театра "Русская песня".

В кино и сериалах Симдянкина играла в основном в эпизодических ролях - "Бывших не бывает", "Маргоша", "Кулагин и партнеры", "Возвращение Мухтара", "Счастливы вместе".

Несколькими днями ранее 49-летняя российская актриса Анна Соколова скончалась прямо на сцене.