В Беларуси задержали главного редактора информационного агентства "БелаПАН" Ирину Левшину по делу о несанкционированном доступе к платным новостям государственного агентства "БелТА".

В квартире Левшиной утром 9 августа был проведен обыск, следователи раскрыли системный блок ее компьютера, передает "Интерфакс".

"Самой Левшиной в доме нет. Скорее всего, после обыска ее увезли на допрос в Следственный комитет. Связь с Ириной Левшиной пропала сегодня утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен", - говорится в сообщении пресс-службы "БелаПАН".

8 августа в Беларуси также задержали троих журналистов и главного редактора портала Realt.by.