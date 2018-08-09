В Беларуси схватили главреда информагенства [ Редактировать ]
В Беларуси задержали главного редактора информационного агентства "БелаПАН" Ирину Левшину по делу о несанкционированном доступе к платным новостям государственного агентства "БелТА".
В квартире Левшиной утром 9 августа был проведен обыск, следователи раскрыли системный блок ее компьютера, передает "Интерфакс".
"Самой Левшиной в доме нет. Скорее всего, после обыска ее увезли на допрос в Следственный комитет. Связь с Ириной Левшиной пропала сегодня утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен", - говорится в сообщении пресс-службы "БелаПАН".
8 августа в Беларуси также задержали троих журналистов и главного редактора портала Realt.by.
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